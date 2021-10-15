В Азербайджане у некоторых новорожденных выявлен коронавирус - минздрав
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане у некоторых новорожденных выявлена коронавирусная инфекция.
Об этом сказал главный педиатр минздрава Эркин Рагимов, сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что коронавирус выявляют у представителей всех возрастных групп.
"В их числе есть и те, кто тяжело перенес COVID-19. Однако новорожденные легче переносят заболевание, чем взрослые", - сказал Рагимов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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