В Азербайджане у некоторых новорожденных выявлен коронавирус - минздрав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане у некоторых новорожденных выявлена коронавирусная инфекция.

Об этом сказал главный педиатр минздрава Эркин Рагимов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что коронавирус выявляют у представителей всех возрастных групп.

"В их числе есть и те, кто тяжело перенес COVID-19. Однако новорожденные легче переносят заболевание, чем взрослые", - сказал Рагимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)