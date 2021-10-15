В Баку открылся первый в стране учебно-развлекательный парк (ФОТО)

В Баку открылось новое место, где дети могут как увлекаться, так и приобретать полезные знания.

Как сообщает Trend, расположенный в торговом центре Deniz Mall - Kinderland, формирует у детей в возрасте 4-14 лет представление о разных профессиях и готовит их к реальной жизни. В В данном пространстве, напоминающем маленькую страну, предлагается 54 видов деятельности.

Говоря о проекте, Мехрибан Назарова, директор по маркетингу, спонсорству и продажам «Caspian Entertainment Company», сообщила, что в Kinderland детям выдают чек из местного банка и они, конвертируя чек в деньги под названием «Kindi» в обменном пункте, тратят их:

«Здесь можно пользоваться только этой валютной единицей. Некоторые виды деятельности предлагают детям места, где они могут заработать деньги, а некоторые – потратить их. Это помогает им сформировать представления о повседневной жизни и экономике. Здесь также есть зоны для детей младше 4 лет.

Родители могут доверить своих детей обучающимся и отдохнуть в кафе и ресторанах на территории Kinderland».

По словам Эльмана Мустафаева, директора операционного департамента компании, Kinderland имеет возможность принять в нормальных условиях до 900 детей и родителей:

«Здесь созданы для детей маленькие зоны реальных рабочих мест по разным профессиям - от искусства до инновационных центров. Деятельность в каждой зоне длится до 20-25 минут. За это время дети могут сочетать получение информации о профессии с процессом опробования себя в любой сфере.

В комнатах установлены интерактивные мониторы, небольшой фрагмент производственной зоны. Здесь учтены меры безопасности, а на входе родителям и их детям выдаются специальные браслеты. С их помощью родители могут через мониторы узнать, в какой зоне находятся их дети. В ближайшее время будет запущено мобильное приложение, с помощью которого родители смогут следить за деятельностью своих детей».

Цены в Kinderland также достаточно приемлемые. Таким образом, входной билет на одного человека составляет 20 манатов в будние дни и 25 манатов в выходные. Отдав детей сотрудникам парка, родители могут отдохнуть в кафе и ресторанах на его территории. Основная цель заключается в том, чтобы дети чувствовали себя свободно и действовали в рамках круга своих интересов. В соответствующие дни недели для воспитанников детских домов организовывается групповая экскурсия.

Стоит отметить, что Kinderland работает с 12:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 22:00 по выходным. По понедельникам - выходной для детей в маленькой стране.

Детский развлекательный центр Kinderland находится под управлением компании «Caspian Entertainment Company». Компания владеет популярными развлекательными и учебными заведениями в нашей стране. В их числе есть такие проекты, как Amburan Kids, Kinderland Shuvelan Mini, Karting, Bumblebee Play/Preschool, Bumblebee Montessori и Slide.

Адрес - проспект Нефтчиляр, 26А, Торговый центр Deniz Mall (5 этаж).

Подробную информацию о развлекательном центре Kinderland можно получить, позвонив по следующим контактным номерам: (+994 12) 525 44 04, (+994 12) 525 44 14.

Официальный сайт - https://kinderland.az/, адрес электронной почты - [email protected]

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