Утилизировано почти 70 тонн непригодного к посеву семенного картофеля, ввозимого в Азербайджан из России

БАКУ /Trend/ - В партии семенного картофеля, импортируемого в Азербайджан из России, обнаружен карантинный вредитель.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно информации, инспекторы АПБ осмотрели ввезенные ООО ZE-DENT в Азербайджан из России 66,9 тонны семенного картофеля, взяли образцы, которые были направлены на анализ в лабораторию Института продовольственной безопасности.

По итогам исследований было установлено, что партия заражена кольцевой гнилью картофеля (заболевание, вызываемое бактерией C. michiganensis subsp. sepedonicum (Cms), является опасным карантинным объектом).

Агентство признало партию семенного картофеля непригодной к посеву, и было принято решение об утилизации продукции.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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