В Баку завтра ожидается до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако к вечеру местами есть вероятность осадков, ожидается южный ветер, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 14-16, днем 21-23 градуса тепла, в Баку ночью 14-16, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

В регионах Азербайджана в целом осадки не ожидаются, однако местами возможны дожди, ночью и утром ожидается туман, прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)