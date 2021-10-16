Из города Шуша осуществлен первый телефонный звонок

БАКУ /Trend/ - Сегодня успешно прошел первый тестовый звонок в связи с вводом в эксплуатацию фиксированной телефонной связи между столицей азербайджанской культуры - городом Шуша и Баку.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

В министерстве сообщили, что работа по предоставлению высококачественных телекоммуникационных услуг гражданам Азербайджана, которые вернутся в свои дома в других городах, районах и деревнях, освобожденных от оккупации, будет продолжена.