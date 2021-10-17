В Баку завтра будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем местами есть вероятность осадков, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на полуострове ночью составит 14-16, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 768 до 774 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

В регионах Азербайджана возможны грозовые дожди, местами интенсивного характера, в высокогорье выпадет снег.

Ночью и утром ожидается туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 19-24 градуса тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 7-12 градусов тепла.