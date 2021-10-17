БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 25 462 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 9 962, вторую – 15 500 человек.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 9 194 432. При этом первую дозу вакцины получили 4 964 151, вторую – 4 230 281 человек.