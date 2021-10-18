Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, местами интенсивного характера, ветер северо-западный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку ночью - 14-16, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность - ​​70-80 процентов.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается преобладание влажной погоды, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых лиц.

В районах Азербайджана ожидается дождь, в горных территориях возможен снег. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)