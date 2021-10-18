ÄSTHETIK LAB поможет вам избавиться от проблемы выпадения волос

Общество 18 октября 2021 15:39 (UTC+04:00)
ÄSTHETIK LAB поможет вам избавиться от проблемы выпадения волос

Здоровые волосы - это естественное украшение как мужчин, так и женщин во всем мире. К сожалению, сегодня все большая часть населения земли сталкивается с такой проблемой, как выпадение волос. Причины проблем с волосами могут быть как внутренние, так и внешние. Определить причину и помочь вам вернуть здоровые и сияющие волосы, поможет врач-трихолог. Трихология – это наука о волосах. Она является разделом дерматологии и занимается изучением особенностей строения, роста, распределения волос. В клинике эстетичной косметологии ÄSTHETIK LAB наши специалисты проведут диагностику состояния ваших волос и подберут лечение. В нашей клинике успешно практикуется использование метода газожидкостного пилинга для лечения кожи головы, проблем выпадения волос и улучшения состояния волосяного покрова. Также у нас вы можете пройти микротоковую и лазерную терапию для волос, лечение фотохромом, мезотерапию, как инъекционную, так и аппаратную.

У нас вы можете попробовать физиотерапевтический прибор Дарсонваль, который борется с проблемой раннего облысения. Дарсонваль полезно и комплексно действует на волосы, избавляя их от жирности кожи головы, перхоти, выпадения.

Клиника ÄSTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов.0 Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

Адрес: улица Короглу Рахимова, 47

Вы можете записаться на процедуры по телефонам: +994125555534, +994504000303

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