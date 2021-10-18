Генеральный прокурор Верховного суда Турции принял делегацию Генпрокуратуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин принял делегацию Генеральной прокуратуры Азербайджана в составе 11 человек в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Турцией и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, делегация Генпрокуратуры находится с 10-дневным рабочим визитом в Турции.

В Генеральной прокуратуре Верховного суда Турции азербайджанскую делегацию встречали административные прокуроры Бахаттин Азизагаоглу, Омер Кара и Семих Мутлу. Затем делегацию принял генеральный прокурор Верховного суда Бекир Шахин. Во встрече также приняли участие заместитель генерального прокурора Ридван Гундогду и прокуроры Верховного суда.