NEQSOL Holding прокомментировал намерение купить акции крупнейшего производителя цемента в Украине

Строительная отрасль является одним из приоритетных направлений деятельности для международной группы компаний NEQSOL Holding. В состав холдинга входит цементный завод Norm, который был запущен в 2013 году и на сегодняшний день является крупнейшим производителем цемента на Южном Кавказе. Располагая сильной управленческой командой международного уровня, NEQSOL Holding реализует стратегию создания ведущего игрока в цементной отрасли Центральной и Восточной Европы.

NEQSOL Holding как международный стратегический инвестор заявил о своей заинтересованности расширить инвестиционный портфель в Украине, в частности выйти на рынок строительных материалов.

Группа компаний сообщает, что в данный момент холдинг и акционеры Частного Акционерного Общества (ЧАО) «Ивано-Франковскцемент», являющимся крупнейшим производителем цемента в Украине, находятся на финальной стадии переговоров. 18 октября NEQSOL Holding подал заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение пакета акций ЧАО.

Планируется, что финансирование сделки в Украине предоставит группа ведущих международных финансовых институтов и банков. В связи с продолжающимися переговорами, коммерческие условия сделки не разглашаются.

NEQSOL Holding надеется на одобрение новой сделки в АМКУ. Холдинг высоко оценивает многолетние выдающиеся результаты, достигнутые руководством и коллективом «Ивано-Франковскцемент», которые создали одно из самых современных высокотехнологичных и рентабельных цементных предприятий Европы.

В 2019 году NEQSOL Holding приобрел Vodafone Украина, являющийся одним из крупнейших телекоммуникационных операторов страны. В начале 2021 года в Киеве открылся региональный офис холдинга.

О NEQSOL Holding

NEQSOL Holding – это диверсифицированная группа компаний, осуществляющая деятельность в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Украине, Грузии, ОАЭ и других странах. Холдинг объединяет более 30 дочерних компаний, многие из которых являются лидерами рынка с опытом работы в своих областях более двух десятилетий.

В их число входят компании Nobel Oil Services, Nobel Upstream, Bakcell, Vodafone Украина и Norm, крупнейший производитель цемента на Южном Кавказе. NEQSOL Holding постоянно стремится стимулировать рост и укреплять синергию между компаниями, а также расширять свою деятельность за счет новых географических рынков и направлений бизнеса. Это будет также достигнуто с помощью таких проектов, как Digital Silk Way, целью которого является создание кратчайшей современной транзитной сети оптоволоконной инфраструктуры, соединяющей Европу с Центральной и Южной Азией.

Для более подробной информации: neqsolholding.com