В Центре Гейдара Алиева состоится концерт камерного оркестра Kremerata Baltika

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 30 ноября состоится концерт камерного оркестра Kremerata Baltika, удостоенного премии "Грэмми", сообщает во вторник Trend.

На вечере классической музыки, который пройдет в рамках Года Низами Гянджеви, прозвучат произведения Ф.Шопена, Ф.Мендельсона, Ф.Амирова и других выдающихся композиторов в исполнении солистов - лауреата международных конкурсов, дипломанта 17-го Международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена Георгия Осокина (фортепиано), заслуженного артиста Эльвина Ганиева (скрипка). Дирижер - Фуад Ибрагимов.

В состав камерного оркестра Kremerata Baltika, созданного в 1997 году всемирно известным скрипачом Гидоном Кремером, входят 23 молодых талантливых музыканта из Латвии, Литвы и Эстонии.

Своим выступлением на фестивале Lockenhause в Австрии в 1997 году оркестр сразу же завоевал симпатии зрителей.

Музыкальный коллектив Kremerata Baltika, являясь сегодня одним из известных оркестров Европы, дал свыше одной тысячи концертов более чем в 50 странах и 600 городах.

Билеты на бакинский концерт Kremerata Baltika можно приобрести в кассах Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и в билетных кассах столицы.

Напомним, что с 1 октября в Азербайджане вновь открылись концертные залы и их работа разрешена при условии заполняемости не более 50 процентов от общей вместимости.

Вход в концертные залы разрешен при наличии COVID-паспортов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)