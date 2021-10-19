В Азербайджане выросло число медучреждений, где оказываются услуги ОМС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выросло количество частных медучреждений, заключивших договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на оказание услуг, входящих в пакет ОМС, которые не оказываются в государственных медучреждениях.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госслужбу по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики.

Таким образом, в настоящее время услуги ОМС оказываются в следующих медучреждениях:

1. Бакинский оздоровительный центр

2. Центральная клиническая больница

3. Caspian International Hospital

4. Республиканский диагностический центр

5. Гянджинский лечебно-диагностический центр

6. Гянджинская международная клиника

7. Учебно-хирургическая клиника АМУ

8. Центральная больница нефтяников

9. Главное военно-медицинское управление СГБ Азербайджана

10. EGE Hospital

11. Sumqayıt Hospital

12. Avrasiya Hospital

13. Специальный оздоровительно-лечебный комплекс

14. Leyla Medical Center

15. Badam Medical Center

16. Lor Hospital

17. Международный госпиталь Məlhəm

18. Частная медицинская лечебница OKİ

19. ЗАО Azəri Med Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (Zəfəran hospital)

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)