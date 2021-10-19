В Бакметрополитене прокомментировали возможность повышения стоимости проезда

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" не обращалось в Тарифный (ценовой) совет Азербайджана по вопросу повышения стоимости проезда, сказал во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

«Регулирование стоимости проезда входит в компетенцию Тарифного совета. У ЗАО таких полномочий нет. Пока Бакметрополитен не обращался в Тарифный совет по вопросу повышения стоимости проезда», - сказал Мамедов.

Отметим, что в последний раз стоимость проезда в метро была повышена 1 августа 2018 года с 0,2 до 0,3 маната.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)