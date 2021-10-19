Минэкологии Азербайджана о фактической погоде в регионах страны

БАКУ /Trend/ - На 14:00 на территории Азербайджана наблюдалась нестабильная погода, местами прошли грозовые дожди, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов страны.

Согласно информации, количество выпавших осадков в Шамахы составило 17 миллиметров, в Гобустане - 13, Дашкесане - 8, Агдере (Ордубадский район) - 7, Исмаиллы - 6, Агсу, Кишчае (Шекинский район), Огузе, Гедабейе - 5 миллиметров.

18 октября в Гедабейском и Шамахинском районах выпал град.