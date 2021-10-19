Для победителей конкурса Yüksəliş в Азербайджане запущена программа менторства

БАКУ /Trend/ - Победители конкурса Yüksəliş приступили к реализации годичного плана личного развития, представленного им руководителями.

Как передает во вторник Trend, Рабочая группа конкурса распределила менторов и победителей. Согласно условиям конкурса, каждый из 27 победителей будет проходить стажировку сроком на 1 год в сотрудничестве с соответствующим менеджером в рамках программы менторства.

В состав управленцев-руководителей вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр финансов Самир Шарифов, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, министр культуры Анар Керимов, министр образования Эмин Амруллаев, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, председатель Центрального банка Эльман Рустамов, председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев, начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, вице-президент компании BP по внешним связям и стратегии в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, гендиректор Общественного телевидения Балакиши Гасымов, председатель Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

Отметим, что 27 победителей конкурса Yüksəliş получили годовой план индивидуального развития (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на саморазвитие в размере 20 тыс. манатов каждый.

В конкурсе участвуют граждане Азербайджана с высшим образованием в возрасте от 21 до 51 года и стажем управления два года. Конкурс состоит из 5 этапов - регистрации, онлайн-отбора, очного, полуфинального и финального. Всего на конкурс зарегистрировалось 11 760 человек. Из них к конкурсу было допущено 9 775 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)