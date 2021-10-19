Названы территории на освобожденных землях Азербайджана, где будут созданы нацпарки

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы национальные парки, их места уже определены.

Об этом во вторник сказал Trend замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, министерство разработало в связи с этим специальный проект: "В профильные структуры уже внесены предложения по поводу реализации проекта. После соответствующего ответа этих ведомств будет начата работа".

Керимов также назвал места, где будут размещены новые национальные парки.

"Это парк на 20 тыс. гектаров в Лачинском районе, на территории той же площади в Губадлинском районе, на 107 гектаров на территории Баситчайского заповедника, на 2 000 гектаров - Дашалтинский государственный природный заповедник и территория природного заказника Аразбою", - заявил Вугар Керимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)