БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 31 060 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 12 604, вторую – 18 456.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 226 083. При этом первую дозу препарата получили 4 976 945, вторую – 4 249 138 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)