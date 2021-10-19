Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 31 060 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 12 604, вторую – 18 456.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 226 083. При этом первую дозу препарата получили 4 976 945, вторую – 4 249 138 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджан поддерживает все международные усилия по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях – министр
Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию о якобы полном переходе школ на дистанционное обучение
Для студентов Харькова провели лекцию, посвященную 30-летию восстановления независимости Азербайджана
Великолепная четверка азербайджанцев выступила в концертном зале Президентского симфонического оркестра в Анкаре (ВИДЕО,ФОТО)
Accessbank планирует нарастить кредитный портфель преимущественно в сегменте микро- и агро- предпринимателей – врио председателя правления (Интервью)