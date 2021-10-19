В Азербайджане выявлено еще 2 102 случая заражения коронавирусом, вылечились 863 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 102 случая заражения коронавирусом, 863 человека вылечились, 15 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 505 554 случая заражения коронавирусной инфекцией, 479 675 человек вылечились, 6 793 – скончались, число активных больных составляет 19 086.

За последние сутки в стране проведено 12 189 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 044 744.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)