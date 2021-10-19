В Баку приостановили работу детсада из-за коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Баку из-за коронавируса приостановили работу детского сада.
Об этом во вторник сообщили в Управлении дошкольными учебными заведениями Баку в ответ на запрос Trend.
"В одном из детских садов трое воспитателей заразились коронавирусом. В связи с этим Центр гигиены и эпидемиологии принял решение о приостановке работы заведения на 14 дней", - говорится в информации.
По данным ведомства, случаев заражения COVID-19 среди детей не зафиксировано.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @cingizsafarli
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджан поддерживает все международные усилия по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях – министр
Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию о якобы полном переходе школ на дистанционное обучение
Для студентов Харькова провели лекцию, посвященную 30-летию восстановления независимости Азербайджана
Великолепная четверка азербайджанцев выступила в концертном зале Президентского симфонического оркестра в Анкаре (ВИДЕО,ФОТО)
Accessbank планирует нарастить кредитный портфель преимущественно в сегменте микро- и агро- предпринимателей – врио председателя правления (Интервью)