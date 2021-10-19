В Баку приостановили работу детсада из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Баку из-за коронавируса приостановили работу детского сада.

Об этом во вторник сообщили в Управлении дошкольными учебными заведениями Баку в ответ на запрос Trend.

"В одном из детских садов трое воспитателей заразились коронавирусом. В связи с этим Центр гигиены и эпидемиологии принял решение о приостановке работы заведения на 14 дней", - говорится в информации.

По данным ведомства, случаев заражения COVID-19 среди детей не зафиксировано.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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