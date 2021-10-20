100-летний юбилей Кямиля Алиева отметили в Азерхалча (ФОТО)

22 октября 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося представителя искусства ковровой живописи Азербайджана, народного художника, профессора Кямиля Алиева.

Принимая во внимание заслуги выдающегося мастера ковров Кямиля Алиева в сохранении традиций азербайджанского ковроткачества и декоративно-прикладного искусства, поднятии их на новый этап развития, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летия Кямиля Алиева.

Основным направлением творчества и деятельности Кямиля Алиева, посвятившего свою жизнь сохранению и развитию ярких традиций ковроткачества, было объединение «Азерхалча».

В юном возрасте, в 1930-е годы, во время учебы в Бакинском художественном училище, знаменитый художник работал художником по орнаменту в объединении «Азерхалча» вместе с Лятифом Керимовым, Газанфаром Халыговым, Кязимом Кязымзаде и другими выдающимися художниками.

Великий художник Кямиль Алиев, посвятивший свою жизнь сохранению и развитию древних, богатых традиций ковроткачества, с 1995 года до конца своей жизни был генеральным директором НПО «Азерхалча».

19 октября в родном ОАО «Азерхалча» отметили 100-летие выдающегося художника. На мероприятии приняли участие председатель ОАО «Азерхалча» Эмин Маммадов; много лет проработавший с Кямилем Алиевым и посвятивший свою жизнь ОАО «Азерхалча» производственный директор Алисафа Нуриев; дочь художника Нармина Алиева, одновременно являющаяся его соратником по искусству; молодые дизайнеры; участники конкурса «Победа» и другие гости.

В ходе мероприятия Алисафа Нуриев проинформировал молодежь и участников о творчестве Кямиля Алиева и поделился своими воспоминаниями о нем. Было отмечено, что коллектив научно-производственного объединения «Азерхалча», которое он возглавлял много лет, успешно живет и развивает народное искусство с древними корнями. Нармина Алиева поделилась с молодежью и другими участниками мероприятия своими воспоминаниями о Кямиле Алиеве, как об отце и выдающемся народном артисте.

В заключение еще раз было отмечено, что ковры, сотканные на основе ароматов Кямиля Алиева, отличаются разнообразием сюжетов и орнаментов, сочетающих в единой композиции черты школ ковроткачества, сформировавшиеся в Азербайджане на протяжении веков. Кямиль Алиев - один из великих специалистов по истории коврового искусства Азербайджана, который представил и популяризировал искусство ковроткачества в мире.