В Баку завтра будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно, ночью местами возможен дождь, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку ночью - 11-13, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит ​​60-70 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в отдельных местах ливни, на горных территориях прогнозируется снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 15-18 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-6 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)