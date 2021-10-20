В Баку завтра будет до 17 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно, ночью местами возможен дождь, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку ночью - 11-13, днем - 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 763 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.
В районах Азербайджана ожидаются дожди, в отдельных местах ливни, на горных территориях прогнозируется снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами туман, ветер восточный.
Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 15-18 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-6 градусов тепла.
(Перевод: Кямаля Сеидова)