Эксперт-специалист минздрава Азербайджана о побочных эффектах от вакцины от COVID-19
БАКУ /Trend/ - Все вакцины имеют схожие побочные эффекты.
Об этом сказал в среду эксперт-специалист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов в ходе прямой трансляции на официальной странице ведомства в Instagram, передает Trend.
По его словам, на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса в Азербайджане прошли около пяти миллионов человек.
"У некоторых граждан наблюдались побочные эффекты, которые исчезали через несколько дней. В этом случае необходимо пить больше жидкости, отдыхать. При более выраженной реакции организма на вакцину следует обратиться к семейному врачу", - сказал Эйвазов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @cingizsafarli
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