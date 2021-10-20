В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 11:25)

БАКУ /Trend/ - В Баку открылась 21-я Республиканская выставка-продажа пчеловодческой продукции, сообщает в среду Trend.

Ярмарка действует на территории около станции метро "Гянджлик" (Наримановский р-н, ул. Фатали хана Хойского, 5), где обычно проводятся сельскохозяйственные ярмарки "Из города в село".

В выставке-продаже участвуют 250 пчеловодов из всех экономических районов Азербайджана.

Пчеловоды предоставили около 120 тонн пчеловодческой продукции.

Сотрудники Агентства пищевой безопасности проверили в лабораториях взятые пробы.

В ярмарке участвуют только пчеловоды, имеющие COVID-паспорт или сертификат иммунитета.

Отметим, что каждый пчеловод сможет выставить на продажу максимум 400 кг меда и 30 пчелиных сот.

Ежедневно с 20 октября по 7 ноября (с 09:00 до 19:00) граждане смогут посетить ярмарку и приобрести мед и другую пчеловодческую продукцию.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)