Будет увеличено число поездов, курсирующих по маршруту Баку-Сумгайыт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях устранения высокой плотности пассажиропотока с 21 октября количество поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железной дороге, будет увеличено.

Об этом в среду сказали Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что с учетом обращений пассажиров количество рейсов по направлению Баку-Пиршаги-Сумгайыт увеличено с 12 до 16, в обратном направлении - с 13 до 17. Также внесены некоторые изменения в график движения.

"В частности, в связи с увеличением пассажиропотока между Хырдаланом и Баку на линию были выпущены дополнительные поезда", - отметили в ЗАО.

Представляем новый график движения поездов. Дополнительные рейсы отмечены красным, а измененные - желтым цветом.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: @cingizsafarli