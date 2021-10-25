Исполнительная власть Нефтчалинского района опровергла информацию о ДТП с участием главы ИВ

БАКУ /Trend/ - В некоторых онлайн СМИ была опубликована информация о том, что глава исполнительной власти Нефтчалинского района Мирхасан Сеидов сбил на автомобиле человека.

Как сообщили Trend в Исполнительной власти района, вышеуказанное не отражает действительности. В целом, такого события не произошло.

Исполнительная власть призвала СМИ не распространять непроверенную информацию.

"Против этих средств массовой информации будут предприняты правовые меры", - отметили в ИВ.

(Автор: Самир Али)