В связи с ухудшением погодных условий кораблям направлено предупреждение
БАКУ/Trend/ - На территории Азербайджана в связи с ухудшением погоды судам ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" направлено предупреждение.
Как сообщили Trend в ЗАО, со второй половины сегодняшнего дня и до вечера завтрашнего дня в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23 м/с, порывами до 25-30 м/с, в открытом море - до 30-32 м/с.
В связи с ветреными погодными условиями все морские транспортные средства были проинформированы о необходимости принять меры безопасности. Капитаны судов, стоящих у причалов в морских портах, обязательно должны быть на борту и обеспечивать безопасную стоянку судов.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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