В Азербайджане выявлено еще 1 477 случаев заражения коронавирусом, вылечились 628 человек (версия 2)
(первая версия в 16:37)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 477 случаев заражения коронавирусом, 628 человек вылечились, 21 - скончался, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 517 802 случая заражения коронавирусной инфекцией, 485 232 человека вылечились, 6 915 – скончались, число активных больных составляет 25 655.
За последние сутки в стране проведено 9 183 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 117 481.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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