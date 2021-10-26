БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено учредить новые медали - юбилейную "30-летие (1992-2022) Государственного таможенного комитета Азербайджана" и "За плодотворное сотрудничество с таможенными органами", сообщает во вторник Trend.

В связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 29 октября будет обсужден в первом чтении законопроект о внесении поправки в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)