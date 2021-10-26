В Азербайджане предложено учредить новые медали

Общество 26 октября 2021 10:37 (UTC+04:00)
В Азербайджане предложено учредить новые медали

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено учредить новые медали - юбилейную "30-летие (1992-2022) Государственного таможенного комитета Азербайджана" и "За плодотворное сотрудничество с таможенными органами", сообщает во вторник Trend.

В связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 29 октября будет обсужден в первом чтении законопроект о внесении поправки в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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