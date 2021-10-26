Государственный фонд социальной защиты Азербайджана объявил правила выплаты расходов на похороны

БАКУ/Trend/ - Государственный фонд социальной защиты объявил, в каких случаях могут быть оплачены похороны умерших граждан Азербайджана.

Как сообщает Trend, директор Центрального филиала Государственного фонда социальной защиты по назначению социальных выплат Маил Мамедов заявил, что расходы на похороны в Азербайджане распространяются на застрахованных и имеющих право на пенсию лиц: "Согласно законодательству, в случае смерти лица, получавшего трудовую пенсию и имевшего социальное страхование, члену семьи этого лица выплачиваются расходы на похороны. Лицо, понесшее расходы на погребение, представляет в Государственный фонд социальной защиты справку об этом из соответствующего органа исполнительной власти, после чего лицу выплачивается единовременное пособие на погребение. Если у человека наступила инвалидность, а на момент смерти он не имел права на инвалидность, то единовременное пособие на погребение этим лицам не выплачивается".

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)