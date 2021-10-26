В Азербайджане выявлено еще 2 266 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 194 человека (версия 2)

(первая версия в 14:39)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 266 случаев заражения коронавирусом, 1 194 человека вылечились, 24 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 520 068 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 486 426 человек вылечились, 6 939 – скончались, число активных больных составляет 24 827.

За последние сутки в стране проведено 13 552 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 131 033.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)