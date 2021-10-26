БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 41 233 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 26 348, вторую – 14 885.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 424 902. При этом первую дозу препарата получили 5 086 757, вторую – 4 338 145 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)