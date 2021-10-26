В Иране за сутки от коронавируса скончались более 150 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 156 человек, а в целом с начала пандемии - 125 519.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За сутки число инфицированных коронавирусом в Иране составило 9 096 человек, а с начала пандемии - 5 877 456, состояние 4 184 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 443 243 человека, проведено свыше 34,9 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 82,4 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 51,4 миллиона, вторую – 30,9 миллиона, третью – 67,5 тысячи человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)