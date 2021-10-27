В БГУ проведена конференция «Обеспечение мира в регионе: восстановление Карабаха» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При организации Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества и Агентства Развития по Малому и Среднему Бизнесу (KOBİA) при Министерстве Экономического Развития АР в Бакинском Государственном Университете проведена конференция под названием «Обеспечение мира в регионе: восстановление Карабаха» в рамках Саммита по инвестициям и культуре, который сегодня начал свою работу в городе Баку.

При организационной поддержке Евразийского Регионального Центра (ЕРЦ) Молодежного Форума ОИС, 30 представителей молодежи из 6 стран мира приняли участие на этой конференции.

Выступившие на конференции и.о. Генерального директора ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Вусал Курбанов и директор департамента по Трейнингу и Образованию Молодежного Форума ОИС Тугба Черен отметили важность этого мероприятия в качестве платформы, которая послужит повышению дипломатических способностей и обмену знаниями среди молодежи.

Участники конференции в рамках мероприятия, которое симулировала работу Совета МИД стран ОИС, дебатировали по темам устойчивого мира в Карабахе, освобождения оккупированных земель Азербайджана, проектов «умный город», «умное село», а также возможного участия стран-членов ОИС в процессе восстановительный работ в Карабахе.

5 представителей молодежи, которые отличались особыми знаниями и способностями, были избраны для участия на указанном Саммите по инвестициям и культуре.