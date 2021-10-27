В Баку завтра будет до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, к вечеру в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем -13-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 12-16 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 0-3 градуса тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)