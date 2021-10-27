Назван район Баку с наибольшим числом инфицированных COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Баку по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом лидирует Бинагадинский район.
Как передает в среду Trend, об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте koronavirusinfo.az.
Так, на этот район приходится 14,6 процента всех зараженных COVID-19 жителей столицы, на Хатаинский - 13,5 процента, Ясамальский - 11,7 процента, Сабунчинский - 11,8 процента, Сураханский - 8,4 процента, Наримановский - 7,8 процента, Насиминский - 7,6 процента, Хазарский - 7,6 процента, Низаминский - 7,1 процента, Сабаильский - 4,9 процента, Гарадагский район - 4,4 процента.
Меньше всего заболевших (0,5 процента) зафиксировано в Пираллахинском районе.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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