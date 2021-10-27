Минздрав Азербайджана о возможности вакцинации от COVID-19 подростков старше 12 лет, входящих в группу риска

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана рекомендует вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте старше 12 лет, входящих в группу риска.

Как передает в среду Trend, об этом сказала консультант отдела организации здравоохранения минздрава Айнура Зейналова в прямом эфире на тему «Дети и COVID-19» на странице ведомства в İnstagram.

По ее словам, в группу риска входят подростки, страдающие ожирением, заболеваниями иммунной системы, легких, с сердечной, почечной недостаточностью, синдромом Дауна.

«Для вакцинации необходимо согласие обоих родителей. Согласно рекомендациям ВОЗ, подростки вакцинируются препаратом Pfizer, причем той же дозой, что и взрослые», - сказала Зейналова.

По ее словам, обычно в осенне-зимний период иммунитет у детей и подростков слабеет.

«Тем более что возобновились очные занятия в школах, и контактов стало больше. Поэтому необходимо следить за работой ЖКТ, стараться, чтобы не нарушался режим сна», - сказала врач.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)