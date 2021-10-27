БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 44 716 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 32 320, вторую – 12 396.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 469 618. При этом первую дозу препарата получили 5 119 077, вторую – 4 350 541 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)