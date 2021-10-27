Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 44 716 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 32 320, вторую – 12 396.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 469 618. При этом первую дозу препарата получили 5 119 077, вторую – 4 350 541 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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