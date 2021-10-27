В Азербайджане выявлено еще 2 300 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 248 человек (версия 2)

(первая версия в 16:37)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 300 случаев заражения коронавирусом, 1 248 человек вылечились, 27 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 522 368 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 487 674 человека вылечились, 6 966 – скончались, число активных больных составляет 27 728.

За последние сутки в стране проведено 13 175 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 144 208.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)