Синоптики рассказали, как изменится погода в Баку под конец недели
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 29-го и до второй половины дня 30 октября, а также с вечера 31 октября и до утра 1 ноября ожидаются дожди с перерывами, местами ливни, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии.
В районах Азербайджана в указанные периоды ожидается нестабильная погода, дожди с перерывами, местами ливни, в горах - снег. Прогнозируется повышение уровня воды в реках.
(Перевод: Кяиаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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