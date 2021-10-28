Синоптики рассказали, как изменится погода в Баку под конец недели

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 29-го и до второй половины дня 30 октября, а также с вечера 31 октября и до утра 1 ноября ожидаются дожди с перерывами, местами ливни, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии.

В районах Азербайджана в указанные периоды ожидается нестабильная погода, дожди с перерывами, местами ливни, в горах - снег. Прогнозируется повышение уровня воды в реках.

(Перевод: Кяиаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)