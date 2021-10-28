В МВД Азербайджана прокомментировали инцидент с участниками войны (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Группа граждан, являющихся участниками Отечественной войны, проникла на территорию в охраняемой зоне высоковольтной ЛЭП ОАО "Азерэнержи" в районе проспекта Зии Буниятова и попыталась незаконно провести там строительные работы. Их действия были пресечены сотрудниками полиции. С гражданами была проведена профилактическая беседа, после чего они были выведены с территории.

Об этом сообщил Trend начальник пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов.

По его словам, в знак протеста против этого предупреждения указанные граждане попытались перекрыть проспект Зии Буниятова с интенсивным движением транспорта. Их попытка была предотвращена сотрудниками полиции.

"В связи с этим данные граждане были приглашены в 17-й отдел полиции Наримановского района для проведения расследования и профилактической беседы. В отделе полиции они подняли необоснованный шум, совершили действия, не подобающие участникам войны, попытались привлечь к себе внимание. Они стали утверждать, что против них применили физическую силу, хотя в отделе полиции с ними даже не говорили на повышенных тонах", - отметил Захидов.

"Граждане, в том числе участники войны, должны знать, что в связи с какой-либо проблемой недопустимо перекрывать дороги, препятствовать движению транспорта. Единственный способ решить проблему - это обратиться в соответствующие государственные учреждения", - отметил он.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)