БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 49 294 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 35 859, вторую – 13 435.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 518 812. При этом первую дозу препарата получили 5 154 936, вторую – 4 363 976 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)