21 победитель предметных олимпиад поступили в Бакинскую высшую школу нефти

Общество 29 октября 2021 09:24 (UTC+04:00)
21 победитель предметных олимпиад поступили в Бакинскую высшую школу нефти

БАКУ/Trend/ - 21 студент поступили в Бакинскую высшую школу нефти (БВШН) вне конкурса на 2021/2022 учебный год. Эти студенты - победители различных предметных олимпиад. 11 из студентов, поступивших в БВШН на внеконкурсной основе, обучаются на кафедре информационной безопасности, 5 – на кафедре компьютерной инженерии, 3 – на кафедре химической инженерии и 2 – на кафедре автоматизации процессов.

Ниже приведен поименный список этих студентов:

1. Алиев Алиаскер - Информационная безопасность

2. Оруджева Бану - Информационная безопасность Садыхова Асмар

3. Информационная безопасность Сеид Гюлтач

4.Информационная безопасность Магеррамли Али

5. Информационная безопасность Искендеров Надир

6. Информационная безопасность Махмудов Айхан

7. Информационная безопасность Гасымзаде Раван

8. Информационная безопасность Агакишиева Азельма

9. Информационная безопасность Исаев Салех

10. Информационная безопасность Гасымов Юсиф

11. Информационная безопасность Садыхов Махир

12. Компьютерная инженерия Мехтиев Кямран

13. Компьютерная инженерия Агазаде Ляман

14. Компьютерная инженерия Джамалзаде Омар

15. Компьютерная инженерия Оруджев Эмин

16. Компьютерная инженерия Фарзализаде Шамиль

17. Химическая инженерия Исмаилов Бахтияр

18. Химическая инженерия Алишли Туран

19. Химическая инженерия Хыдыров Ряван

20. Инженерия автоматизации процессов Магеррамов Тахир

21. Инженерия автоматизации процессов

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