Азербайджанский врач-инфекционист о важности получения третьей дозы вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Абидин Рагимов считает важным получение гражданами, прошедшими вакцинацию от коронавируса, третьей дозы вакцины.

По статистике, вакцинированные легче переносят COVID-19, сказал Рагимов в пятницу Trend.

«Азербайджан стал одной из первых стран на постсоветском пространстве, где началась вакцинация. В нынешней ситуации граждане должны интенсивнее участвовать в этом процессе, и необходимо ускорить вакцинацию третьей дозой. Кроме того, каждый должен соблюдать правила гигиены, социальную дистанцию, пользоваться масками в закрытых помещениях. Профилактические меры всегда занимают важное место в борьбе с инфекционными заболеваниями, поэтому необходимо строго следовать введенным правилам», - сказал врач.

По состоянию на 28 октября, в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 49 294 человека. Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 518 812. При этом первую дозу препарата получили 5 154 936, вторую – 4 363 976 человек.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)