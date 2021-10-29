Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди с перерывами, местами ливни, которые к вечеру прекратятся, северо-восточный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем -13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 до 775 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, местами ливни, в горах - снег, ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-6 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)