Великобритания разрешит въезд вакцинированным от COVID-19 гражданам Азербайджана

Общество 29 октября 2021 15:12 (UTC+04:00)
Великобритания разрешит въезд вакцинированным от COVID-19 гражданам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Великобритания включит Азербайджан в список стран, граждане которых имеют право на въезд в Соединенное Королевство при наличии сертификата вакцинации, передает в пятницу Trend со ссылкой на британское правительство.

Сообщается, что Азербайджан включат в этот список первого ноября.

В настоящее время Великобритания признает паспорта вакцинации, если человек получил обе дозы вакцины Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna или Janssen.

При этом после получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Также признаются такие вариации данных вакцин, как AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria и Moderna Takeda.

В сообщении отмечается, что при наличии паспорта иммунитета или сертификата о противопоказании к вакцинации въезжающий должен будет сдать ПЦР-тест.

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