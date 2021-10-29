В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 января 2022 года (Версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:44)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 06:00 1 января 2022 года. Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в решении Кабинета министров.

В соответствии со статьей 25 Закона Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" и "Правилами принятия карантинно-организационных, профилактических и других необходимых мер в случае угрозы возникновения или распространения инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний", утвержденными Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 73-1 от 28 февраля 2020 года, с целью продолжения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, Кабинет Министров Азербайджанской Республики постановляет:

1. В целях предотвращения распространения в стране инфекции коронавируса (COVID-19) и ее возможных осложнений продлить срок особого карантинного режима на территории Азербайджана до 06:00 1 января 2022 года.

2. "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом" Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 12 сентября 2020 года № 336 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2020, № 9, статьи 1209, 1231, № 10, статьи 1274, 1275, 1278, 1283, 1298, 1314, 1315, № 11, статьи 1387, 1394, № 12 (книга V), статьи 1588, 1592, 1612; 2021, № 1, статьи 92, 106, № 3, статьи 267, 290, 291, № 4, статья 403, № 5, статья 530, № 6 (книга IV), Статьи 683, 692, № 7, статьи 868, 882, № 8, статья 974; Азербайджанская Республика Постановление Кабинета Министров от 24 сентября 2021 года № 280) в пункте 1.1 слова "1 ноября 2021 года" заменить словами "1 января 2022 года".

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)