Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

В нем приняли участие представители Кабинета министров, Администрации Президента, МИД, Агентства по разминированию, министерства экономики, МЧС и Государственной пограничной службы (ГПС).

Участники заседания были проинформированы о работах по очистке освобожденных территорий от мин и взрывных устройств, а также о технике и оборудовании, задействованных в операциях согласно плану, подготовленному соответствующими структурами.

На заседании была представлена информация о деятельности Агентства Азербайджана по разминированию, в частности, сообщено, что в период с 10 ноября 2020 по 28 октября 2021 года были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории общей площадью 5 917 гектаров, обнаружена 26 931 мина и неразорвавшийся боеприпас. В октябре 2021 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены территории общей площадью 381,13 гектара, обнаружены и обезврежены 1 846 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, было отмечено, что по приказу ОАО "Азерэнержи" на территории, по которой проходит Агдамская ЛЭП, и в Губадлинском районе были полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов посевные площади. По двум проектам соответствующим ведомствам была передана территория общей площадью 1 020 гектаров. Кроме того, были аккредитованы и переданы Агентству Азербайджана по разминированию пять тысяч служебных собак МЧС.

Согласно информации МЧС по разминированию, по состоянию на 28 октября 2021 года, в Агдамском и Физулинском районах разминированы территории общей площадью 1 161 632 квадратных метра, обнаружено 3 490 мин и неразорвавшихся боеприпасов. К очистке территорий от мин привлечены 33 сотрудника МЧС.

Затем информацию о работах по разминированию представила Государственная пограничная служба. По ее данным, в октябре 2021 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 25 гектаров, обезврежено 40 мин и неразорвавшихся боеприпасов (с ноября 2020 по 28 октября 2021 года очищены территории площадью 312 гектаров, обнаружены и обезврежены 3 058 мин и неразорвавшихся боеприпасов).

Участники заседания обменялись мнениями о правилах записи информации и координат очищенных от мин территорий в соответствующих документах, а также о проведении тренингов для представителей МЧС по управлению данными при гуманитарном разминировании.

Также были обсуждены вопросы тестирования механических средств и оборудования для разминирования, переданных для использования в ходе операций в Азербайджане, а также подготовка отчетов по результатам испытаний.

Кроме того, было подчеркнуто, что в последние месяцы наблюдается сокращение количества связанных с минами инцидентов в результате проведенных мероприятий по повышению осведомленности граждан в сфере минной угрозы.

Координационный штаб, созданный по Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)