МЧС Азербайджана о задымлении в бакинском метро

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 14:32 в Центр управления кризисных ситуаций министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о возгорании на станции "28 Мая" Бакинского метрополитена в результате замыкания в контактной сети.