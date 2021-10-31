В Азербайджане выявлен еще 2 261 случай заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 2 261 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выздоровели 1 805 человек, 25 - скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 531 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 494 179 вылечились, 7 074 - скончались, число активных больных составляет 30 117.
За последние сутки в стране проведены 11 697, а в целом с начала пандемии - 5 195 536 тестов на коронавирус.
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